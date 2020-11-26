Разработаны новые правила по контролю за обналичиванием денег

Банк России разработал законопроект, согласно которому он сможет получить дополнительные функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.

Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа.

Поправки в законодательстве позволят кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".