Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Из-за спада доходов россияне стали больше строить "однушек"
26.11.2020 20:40
Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем
26.11.2020 19:40
Очередной рекорд по числу заражений коронавирусом зарегистрирован в Карелии 18
Сегодня 09:18
Следком Карелии рассказал, откуда появился труп в машине во дворе Петрозаводска 1
Сегодня 10:40
Мошенники вновь обогатились за счет доверчивых жителей Карелии на 1,5 млн рублей 1
26.11.2020 18:00
"ВКонтакте" отметит страницы умерших пользователей 1
26.11.2020 19:10

Разработаны новые правила по контролю за обналичиванием денег

Новости. Общество
16:15, 27 Ноября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

Банк России разработал законопроект, согласно которому он сможет получить дополнительные функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.

Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа.

Поправки в законодательстве позволят кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 4
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»