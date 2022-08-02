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Разваленный мост через реку Деревянка в Карелии встанет на ремонт

Новости. Общество
09:26, 13 Августа 2022
фото: © Михаил Терещенко / ТАСС

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В Прионежском районе начались строительно-монтажные работы по капремонту моста через реку Деревянка.

Как сообщили в Упрдор «Кола», проектом предусмотрен поэтапный демонтаж нынешнего моста, с временным пропуском транспорта по одной стороне. Специалисты заменят опоры и смонтируют новое сталежелезобетонное пролетное строение. Общая длина обновляемого моста более 27, ширина — более 13 метров.

Также будет выполнена антикоррозийная обработка металлических балок пролетного строения, устройство новых тротуаров, перильных и барьерных ограждений, укрепление конусов насыпей габионными конструкциями, устройство системы сбора сточных вод и локальных очистных сооружений, замена существующих коммуникаций. Проект предполагает устройство наружного освещения, а также металлических лестничных сходов к расположенным по соседству домам.

Существующее сооружение возведено в 1994 году и на момент передачи в оперативное управление ФКУ Упрдор «Кола» находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. Капремонт моста — один из этапов начатого в минувшем году обновления дороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску на всем  её протяжении.

На время выполнения основных работ движение по мосту организовано в поочередном режиме, в связи с чем подведомственное ФДА «Росавтодор» ФКУ Упрдор «Кола» призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении через переправу.

Ранее сообщалось, жители деревни в Карелии собрали деньги, чтобы помочь властям отремонтировать мост, но без толку.

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