Разыскиваемая в Петрозаводске девушка увидела публикации о том, что ее ищут, и вернулась домой

В полиции поблагодарили СМИ и медиа за распространение информации.

Сотрудниками полиции Петрозаводска установлено местонахождение несовершеннолетней жительницы микрорайона Кукковка 2008 года рождения, которая не выходила на связь с 29 марта. Об этом сообщили в паблике МВД Карелии.

Как подчеркнули в источнике, криминальной составляющей в исчезновении девушки не было.

Разыскиваемая увидела публикации о том, что ее ищут, и вернулась домой. «Благодарим СМИ и медиа за распространение информации», — написали в источнике.