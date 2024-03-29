Разыскиваемая в Петрозаводске девушка увидела публикации о том, что ее ищут, и вернулась домой

В полиции поблагодарили СМИ и медиа за распространение информации.
Сотрудниками полиции Петрозаводска установлено местонахождение несовершеннолетней жительницы микрорайона Кукковка 2008 года рождения, которая не выходила на связь с 29 марта. Об этом сообщили в паблике МВД Карелии.
Как подчеркнули в источнике, криминальной составляющей в исчезновении девушки не было.
Разыскиваемая увидела публикации о том, что ее ищут, и вернулась домой. «Благодарим СМИ и медиа за распространение информации», — написали в источнике.
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