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Разыскиваются мужчины, укравшие крышку колодца на Зареке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:22, 25 Декабря 2020
фото: © кадр из видео
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В Петрозаводске 23 декабря была похищена крышка канализационного колодца на улице Перттунена. Двое мужчин подъехали к люку на машине, сняли крышку и скрылись.

На видео видно, что воры озираются – боялись прохожих, искали камеры, но так и не нашли. Люк был украден в 20.30. Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" уже передали заявление в полицию и выяснили номера автомобиля, на котором приехали и скрылись воры.

Заметить пропажу удалось быстро – в этот день работники "РКС-Петрозаводск" проводили на улице Перттунена ремонтные работы, днем люк еще был, а вечером пропал. Время совершения кражи зафиксировано камерами онлайн-наблюдения компьютерной сети "Сампо.ру".

Очевидно, воры не самые бедные люди – подъехали на машине. Тем больше  вопросов вызывают их действия:  жизни петрозаводчан злоумышленники оценили в стоимость крышки люка, т.е. в несколько сотен рублей. Сейчас светает довольно поздно, и утром на работу, в школу, детский сад петрозаводчане добираются по темноте. Это двойная опасность! Открытый люк можно не заметить даже днем, а уж тем более поздно вечером, выгуливая домашних животных, или рано утром, еще до конца не проснувшись, шагая на работу. Если бы сотрудники водоканала вовремя не заметили пропажу, могла бы случиться трагедия! Видимо, воры решили сделать своеобразный предновогодний "подарок" жителям улицы Перттунена и себе. Теперь их разыскивает полиция. В люк могли провалиться животные, люди, а что самое страшное – дети! Сейчас ворам грозит административная ответственность, но если будет доказано, что люков украли больше, злоумышленников ждет уголовное наказание. Открытый люк – это не шутка, а смертельная опасность.

АО "ПКС-Водоканал" обращается к злоумышленникам: задумайте о том, что вы наделали, и насколько это опасно для окружающих! Явитесь в полицию с повинной!

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-25 16:58:39
Фейк. Постановочное видео. Вэбкамера с офигительным разрешением оказалась на втором этаже в нужном месте в нужное время. :)
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