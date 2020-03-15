Ребенка госпитализировали после ДТП В Карелии

В Сортавале водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку, ребенок госпитализирован с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 15 марта, в 14.05 в Сортавале, в районе дома №29 по улице Карельской, 38-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.