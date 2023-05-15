Ребенка спасали после жесткой аварии в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло в воскресенье, 28 мая, на улице Муезерская.

Вечером 28 мая авария произошла на улице Муезерская в Петрозаводске, в районе пересечения с Западным переулком.

Видео последствия аварии были выложены «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, спасателей вызывали в 16.05. Столкнулись два автомобиля — Ford и Skoda. Были спасены 2 человека — женщина и ребенок.

Участвовали в спасении 10 человек, в том числе медики МЧС. Пострадавшим потребовалось оказание первой помощи. Автомобили получили механические повреждения.

Характер травм пострадавших, а также причины и виновные в ДТП уточняются.