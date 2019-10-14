Ребенка увезли в больницу после ДТП в Карелии

Информация о травмировании ребенка поступила из больницы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ГИБДД Костомукши 13 октября в 21.50 поступило сообщение из медицинского учреждения об оказании помощи 10-летней девочке.



По предварительным данным девочку сбил автмобиль ВАЗ.



ДТП произошло в районе дома № 4 по улице Карельской, управлял автомобилем 23-летний водитель.



Обстоятельства устанавливаются.