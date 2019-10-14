Ребенка увезли в больницу после ДТП в Карелии

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Информация о травмировании ребенка поступила из больницы, сообщили в ГИБДД Карелии.
В ГИБДД Костомукши 13 октября в 21.50 поступило сообщение из медицинского учреждения об оказании помощи 10-летней девочке.
По предварительным данным девочку сбил автмобиль ВАЗ.
ДТП произошло в районе дома № 4 по улице Карельской, управлял автомобилем 23-летний водитель.
Обстоятельства устанавливаются.
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