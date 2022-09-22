Ребенок и двое взрослых не доплыли до берега с перевернувшегося на озере в Карелии катера

В МЧС Карелии рассказали подробности трагедии в Кондопожском районе, где перевернулся катер с жителями Санкт-Пеетрбурга на борту.

По информации МЧС Карелии, в минувшую субботу, 24 сентября, в 19.30 на Онежском озере в Кондопожском районе перевернулся катер, в котором находились 7 человек.

«Все жители Санкт-Петербурга. Выжили трое. Тело одного найдено. Двоих взрослых и ребенка, предположительно 2017 года рождения, ищут спасатели», - сообщили в МЧС.

Ранее о трагедии на Озере сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, который рассказал о состоянии выживших туристов.