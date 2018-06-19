Ребенок погиб на пожаре в Карелии

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В Кеми на пожаре погибла маленькая девочка.
По данным МЧС, 19 июня в в 09.10 пожарно-спасательное подразделение (6 чел., 2 ед. техники) привлекалось для ликвидации пожара в жилом доме в Кеми на ул. Октябрьская. В 09.45 он был локализован.
По данным экстренных служб, в больницу были госпитализированы два человека.
В паблике "Подслушано l Кемь", на пожаре погибла маленькая девочка. Возраст ребенка не указывается.
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