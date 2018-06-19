Ребенок погиб на пожаре в Карелии

В Кеми на пожаре погибла маленькая девочка.

По данным МЧС, 19 июня в в 09.10 пожарно-спасательное подразделение (6 чел., 2 ед. техники) привлекалось для ликвидации пожара в жилом доме в Кеми на ул. Октябрьская. В 09.45 он был локализован.

По данным экстренных служб, в больницу были госпитализированы два человека.

В паблике "Подслушано l Кемь", на пожаре погибла маленькая девочка. Возраст ребенка не указывается.