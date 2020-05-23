Ребенок получил травмы в результате аварии в поселке Карелии

В поселке Раухала Лахденпохского района Карелии столкнулись два автомобиля, в аварии пострадала 13-летняя девочка.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло накануне в Лахденпохском районе близ поселка Раухала (223 км трассы).

В 19:40 водитель автомобиля УАЗ 390945 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество автомобилю LADA XRAY, совершив с ним столкновение.

В результате ДТП была травмирована пассажирка автомобиля LADA - 13-летняя девочка.

По информации Госавтоинспекции, в момент ДТП девочка находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.