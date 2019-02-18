Ребенок пострадал на севере Карелии в ДТП, устроенном пьяным водителем

В Костомукше столкнулись два автомобиля, пострадала 12-летняя девочка, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье в районе дома №1 по улице Лувозерская в Костомукше пьяный 34-летний водитель автомобиля Nissan Patrol выехал на полосу встречного движения, где врезался в Renault.

В ДТП травмы получила 12-летняя пассажирка автомобиля Renault. Ребенок госпитализирован.