Ребенок пострадал в перевернувшей на трассе в Карелии машине (ФОТО)

В Пряжинском районе перевернулся внедорожник с прицепом, пострадали три человека, в том числе 7-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в субботу, 22 октября, около 9.40 в Пряжинскоми районе Карелии, недалеко от поворота на Юргилицу, 39-летний водитель автомобиля Great Wall с прицепом не справился с управлением и перевернулся в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель и его пассажиры - 29-летний мужчина и 7-летняя девочка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения и придерживаться плавного стиля вождения.

«Не забудьте "переобуть" свой автомобиль в шины, соответствующие зимнему сезону», - напомнили сотрудники ГИБДД.