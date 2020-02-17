Ребенок травмировал руку в одном из учреждений в Карелии

Девятилетняя воспитанница образовательного учреждения травмировалась, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, девочка, находясь в игровой комнате, оставшись без надлежащего присмотра и контроля работников учреждения, во время игры упала и получила травму руки.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее следком возбудил уголовное дело после падения ребенка со шведской стенки в детском саду.