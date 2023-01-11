«Ребёнок в шоке, мать рвёт и мечет»: жительница Петрозаводска пожаловалась на беспредел маршрутчика

Водитель маршрутного автобуса высадил маленького ребенка одного на чужой остановке, не пожелав везти до конечной — в мэрии пообещали разобраться.

В редакцию «Столицы на Онего» пришла очередная жалоба на петрозаводских маршрутчиков. Читательница описала неприятную ситуацию, произошедшую накануне.

Водитель маршрутного автобуса № 25 не довез 8-летнюю девочку до конечной, куда она ехала к маме.

«Не доезжая двух остановок до конечной, на остановке Дом Культуры ДСК вышли все пассажиры, и водитель решил не тратить своего времени на оставшегося в салоне ребёнка. Выставил ее на улицу, развернулся и умчался по ему одному ведомым делам. Ребёнок в шоке, мать рвёт и мечет», — написала петрозаводчанка.

По ее словам, инцидент с маршруткой произошел, судя по всему, 11 января в 13.45, на остановке Дом Культуры ДСК.

На такой же пост, опубликованный в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», ответили в городской мэрии. Там пообещали направить обращение руководству транспортной компании для принятия мер к водителю.

«В то же время проводятся совместные с ГИБДД и МУГАДН рейды. Однако при проверках, как показала практика, водители стараются соблюдать заданный маршрут. В ближайшее время пригласим на очередную беседу руководителей транспортных компаний», — объяснили в администрации.

Напомним, ранее из-за большого числа жалоб от горожан работой маршруток в Петрозаводске заинтересовался прокурор столицы Карелии.