Ребенок застрял между труб в подъезде дома в Петрозаводске

Спасатели помогли юному жителю столицы Карелии, у которого нога застряла между труб в подъезде жилого дома.

Инцидент произошел в минувший вторник, 31 мая. В подъезде жилого дома между труб водоснабжения застряла нога ребенка. На вызов выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд, сообщается в официальном паблике спасателей.

«Прибыв на место и оценив ситуацию, было принято решение совместно с пожарными специализированной части МЧС использовать электрогидравлический инструмент, отжать трубы от стены и освободить ногу», — говорится в сообщении Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела ребенка. К счастью, обошлось без травм.

Ранее сообщалось, спасатели и полиция снимали пьяного мужчину с высокой трубы в Петрозаводске.