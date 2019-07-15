Редактор районной газеты Карелии оштрафован за нарушение закона о рекламе

Антимонопольная служба выписала штраф главному редактору газеты "Олония" за нарушение федерального закона о рекламе.

Поводом для этого стало решение комиссии антимонопольной службы, которая признала ненадлежащей рекламу, размещенную в газете "Олония" в октябре прошлого года.

Комиссия признала статью рекламной, поскольку в ней содержалась информация о деятельности автошколы, пишут "Вести Карелии".

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