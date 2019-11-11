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Новости. Общество
09:13, 11 Ноября 2019
фото: ©pixabay.com

Редкое астрономическое явление пройдет через Карелию

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Россияне вечером 11 ноября смогут увидеть, как Меркурий проходит по диску Солнца.

Наилучшие условия для наблюдения редкого астрономического явления будут у жителей Калининградской области и Крыма, пишетТАСС со ссылкой на сотрудника Московского планетария Людмилу Кошман.

"Граница видимости явления <...> проходит от Карелии через Вологодскую область к средней Волге (Казань, Самара). Наилучшие условия для наблюдения прохождения [Меркурия по диску Солнца] в нашей стране сложатся в Крыму, где оно начнется на высоте около 15 градусов над горизонтом и будет наблюдаться в течение 1 часа 40 минут, и в Калининградской области, где прохождение начнется на высоте 13 градусов над горизонтом и будет видно в течение двух часов. Середина и завершение прохождения с территории России видны не будут", – пояснила Людмила Кошман.

Первое наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца провел Пьер Гассенди 7 ноября 1631 года. В прошлый раз это событие состоялось 9 мая 2016 года, следующее прохождение Меркурия прогнозируется только в 2032 году.

Ранее в Петрозаводске можно было наблюдать лунное затмение. 

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