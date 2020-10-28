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Редкое заболевание заставило девочку плакать кровавыми слезами

Новости. Общество
21:30, 29 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Из-за врожденного заболевания маленькая девочка из Англии плачет кровью.

Девочка из английского города Данстейбл плачет кровавыми слезами из-за доброкачественной кисты, которая расположена за ее глазом, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Daily Mail.

Милли Браун, которой сейчас год и девять месяцев, родилась с раздутой бровью. Врачи диагностировали у нее лимфатическую мальформацию — порок развития лимфатических сосудов.

Специалисты сказали ее родителям, что киста не повлияет на зрение ребенка, и что ее можно будет удалить, когда Милли исполнится два года. Но в мае глаз девочки начал кровоточить, и ее зрение ухудшилось. "Это выглядело так, как будто она плачет кровью. Мы были серьезно обеспокоены, так как не знали, было ли это нормально в ее состоянии", — сказала Нина.

В июле Милли начали лечить методом склеротерапии, который предполагает инъекции препарата в кровяные или лимфатические сосуды, из-за чего они сужаются. После первого курса лечения за глазом Милли появилась опухоль, которая начала выдавливать глаз из глазницы. Девочку тошнило от боли.

Следующие три дня Милли провела в больнице, на стероидах и морфине, прежде чем врачи разрешили ей вернуться домой.

С тех пор Милли прошла еще два курса лечения, каждый из которых длился по шесть недель. Кисты за ее глазом почти исчезли. Но врачи предупредили, что они могут вернуться в будущем из-за гормональных изменений, таких как пубертат или беременность.

Теперь мама девочки делится историей Милли в соцсетях, чтобы повысить осведомленность о проблеме и познакомиться с другими людьми, которые страдают от лимфатических мальформаций.

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