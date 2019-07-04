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Новости. Общество
19:40, 04 Июля 2019
фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу в Италии

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На семейное торжество Регина и Влад пригласили родных и друзей.

Влюбленные официально стали мужем и женой еще в октябре прошлого года. Регина находилась на седьмом месяце беременности, поэтому они ограничились тем, что сходили в загс и устроили небольшой ужин для родных. Однако телеведущая не отказалась от своей мечты надеть белое платье и сыграть роскошную свадьбу, пишет Cosmopolitan. 

Регина и Влад выбрали для торжества красивое место. Они сыграли свадьбу в Сорренто под звуки волн Средиземного моря. 

На звездную свадьбу съехались многочисленные друзья пары: Леся Никитюк, Алина Астровская, Елена Чирва, Мария Ивакова и Никита Ефремов, Антон Лаврентьев, Ольга Лукьянова и другие. 

Для самой церемонии был объявлен дресс-код. Мужчинам рекомендовали деловой или классический стиль, дамам – наряды бежевых и белых оттенков, обязательный атрибут –шляпки.

Регина выбрала платье в пол прямого кроя, украшенное бахромой. Влад пришел на церемонию в комбинированном костюме – черных брюках и белом пиджаке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-04 19:48:03
Лучше про Бузову. На крайний случай про Собчак. А этих я не знаю.
Гость
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