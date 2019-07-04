Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу в Италии

На семейное торжество Регина и Влад пригласили родных и друзей.

Влюбленные официально стали мужем и женой еще в октябре прошлого года. Регина находилась на седьмом месяце беременности, поэтому они ограничились тем, что сходили в загс и устроили небольшой ужин для родных. Однако телеведущая не отказалась от своей мечты надеть белое платье и сыграть роскошную свадьбу, пишет Cosmopolitan.

Регина и Влад выбрали для торжества красивое место. Они сыграли свадьбу в Сорренто под звуки волн Средиземного моря.

На звездную свадьбу съехались многочисленные друзья пары: Леся Никитюк, Алина Астровская, Елена Чирва, Мария Ивакова и Никита Ефремов, Антон Лаврентьев, Ольга Лукьянова и другие.

Для самой церемонии был объявлен дресс-код. Мужчинам рекомендовали деловой или классический стиль, дамам – наряды бежевых и белых оттенков, обязательный атрибут –шляпки.

Регина выбрала платье в пол прямого кроя, украшенное бахромой. Влад пришел на церемонию в комбинированном костюме – черных брюках и белом пиджаке.