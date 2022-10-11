Регоператор ООО «КЭО» проводит все аукционные процедуры в рамках законодательства

«Карельский экологический оператор» 21 октября объявил электронные торги на заключение двухлетних договоров по транспортированию твердых коммунальных отходов с 1 января 2023 года на территории республики.

В интернет-издании «Столица на Онего» 28 октября вышла статья под названием «Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора». Автор статьи за разъяснениями к ООО «КЭО» не обращался. Региональный оператор готов объяснить, как на самом деле происходят конкурсные процедуры по отбору компаний-подрядчиков по транспортированию ТКО.

Прежде всего, отметим, что торги еще не завершены, а значит, делать выводы о том, кто их выиграет, преждевременно. Подведение итогов состоится 2 ноября.

Вся конкурсная документация, в том числе ценообразование и требования к участникам торгов, сформирована в полном соответствии с законодательством в сфере закупок.

Предположения по поводу попыток регионального оператора «монополизировать» вывоз ТКО в Петрозаводске не соответствуют действительности, и вот почему. По закону, если на определенной территории образуется более 50% отходов (а в Карелии такой территорией является Петрозаводский городской округ), региональный оператор обязан провести торги, сам быть единственным перевозчиком он в данном случае не может.

При этом необходимо отметить, что тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами для населения Карелии с конкурсными процедурами никак не связан. Региональный оператор не имеет права определять размер тарифа самостоятельно, а уж тем более повышать его. Тариф является единым и устанавливается Постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам. В данный момент размер тарифа, установленного до 30.06.2023 г., составляет 539, 55 руб. за куб. м. — это один из самых низких тарифов в РФ.

Раскроем также важную тему замены испорченных контейнеров и затрат на это. Ремонтом и заменой контейнеров занимается их собственник. В собственности у регионального оператора находится несколько тысяч современных пластиковых евроконтейнеров, приобретенных и установленных им на контейнерных площадках республики — на это тратится, согласно закону, до 1% необходимой валовой выручки регионального оператора. ООО «КЭО» регулярно производит замену пришедших в негодность мусоросборников. К сожалению, зачастую они горят и ломаются из-за того, что в них складируют горючие вещества, тяжелый строительный мусор и прочие отходы, не относящиеся к ТКО.

Что касается ежедневного вывоза ТКО, прописанного в условиях договоров по транспортированию, то это действующие санитарно-эпидемиологические нормы, а не прихоть регионального оператора.

В последнее время некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы активно пытаются нарастить свою аудиторию, освещая деятельность ООО «КЭО» в негативном свете, используя непроверенную информацию.

Региональный оператор ООО «КЭО» подчеркивает, что, объявляя конкурсные процедуры для определения компаний-подрядчиков по транспортированию ТКО в Карелии, мы действуем исходя не из собственных интересов, а исключительно в рамках действующего законодательства.

Узнать официальную информацию о деятельности компании, задать интересующие вопросы можно на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» ООО «КЭО».