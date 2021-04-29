Регоператор Карелии рассказал, куда жаловаться на плохую уборку мусора в майские праздники

«Автоспецтранс» опубликовал телефоны своих дежурных служб для решения вопросов в случае переполненных контейнеров в праздники.

На майских праздниках вывоз мусора с контейнерных площадок будет осуществляться в штатном режиме. В случае переполнения баков, а также по вопросам качества обслуживания жители Карелии могут обращаться к дежурным регоператора, сообщили в пресс-службе «Автоспецтранса».

Регоператор ожидает, что в период с 1 по 10 мая объемы ТКО, складируемые на контейнерных площадках, могут увеличиться. В связи с этим проработаны дополнительные маршруты, которые будут введены при необходимости.

В случае переполнения контейнеров, а также по вопросам качества предоставления услуги по обращению с ТКО жители Карелии могут обращаться к дежурным «Автоспецтранса» с 09:00 до 18:00 по следующим номерам телефонов: