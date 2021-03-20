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Регоператор в Карелии планирует перейти на собственную транспортировку мусора

Новости. Общество
13:15, 21 Марта 2021
фото: ООО "Автоспецтранс"
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ООО "Автоспецтранс", начнет работу по вывозу мусора своими силами там, где сегодня больше всего проблем с вывозом ТКО.

"Проблема небольших компаний, работающих в сфере вывоза мусора, в том, что в кризисных ситуациях оборотных средств у них не хватает. Они останавливают вывоз мусора. Чем крупнее оператор, тем проще с ним работать - это стабильно и прогнозируемо. С целью стабилизации этого процесса мы хотим перейти на собственную транспортировку отходов", - отметил директор ООО "Автоспецтранс" Евгений Мошников.

Переход на собственную транспортировку мусора обусловлен для регоператора еще и тем, что при дальнейшей реализации "мусорной реформы" в регионе все свалки в регионе будут закрыты, а все отходы попадут на новый полигон и мусороперерабатывающий комплекс вблизи местечка Орзега.

"Возникнет вопрос о логистике транспортировки отходов на более дальние расстояния. И мы отдаем себе отчет в том, что техника, работающая на сегодняшний день во многих районах республики, будет не способна это сделать, а операторы не смогут ее приобрести", - уверен директор ООО "Автоспецтранс".

В каких районах республики регоператор откажется от услуг подрядчиков, читайте здесь.

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