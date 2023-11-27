Реготделение Народного фронта объявило сбор посылок бойцам СВО

Посылки будут принимать для военнослужащих полков 1427 и 1428

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Анна Лопаткина сообщила о сборе адресных посылок для мобилизованных бойцов из Карелии.

В этот раз будут приниматься посылки для мобилизованных 1427-го и 1428-го полков. Чтобы груз приехал в сохранности и попал к адресату, необходимо правильно собрать и подписать посылку.

«На пакет, коробку надежно фиксируйте лист бумаги (желательно распечатать или подписать маркером) с полными ФИО полностью (если известен номер части, роты, взвод). От вашей помощи при упаковке не отказываемся, скотч и стрейч-пленка у нас есть», – напоминает Анна Лопаткина.

В личных посылках рекомендуется отправлять предметы первой необходимости, теплые вещи, шоколад, орехи, сухофрукты, нескоропортящиеся продукты в прочной или алюминиевой таре и консервы в железных банках. Принимают две посылки на военнослужащего весом до 8 кг.

Прием адресных посылок пройдет 12 декабря с 9.00 до 17. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3, каб. 7. Погрузка и отправка машины запланированы на утро 15 декабря.

Напомним, что Народный фронт также начал сбор подарков к Новому году для военнослужащих под названием «Новогодний».