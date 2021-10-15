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Регулярные автобусные рейсы в Карелии стало труднее маскировать под заказные

Новости. Общество
12:06, 15 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Министерство транспорта Карелии установило новые требования к автоперевозчикам, которые перевозят пассажиров по заказу.

Это следует из приказа Минтранса № 215 от 13 октября 2021.

В документе содержится перечень объектов, рядом с которыми заказным автобусам можно появляться не чаще, чем 3 раза в месяц. В их числе автовокзалы, автостанции, кассовые пункты (автобусные кассы), площадки для стоянки автобусов, остановочные пункты и прилегающие к ним территории в радиусе 800 метров.

Кроме того, составлен список территорий, где заказные автобусы могут забирать и высаживать пассажиров только по согласованию с Минтрансом. Это территории административных зданий, железнодорожных вокзалов, морских (речных) вокзалов, причалов, торговых и торгово-развлекательных центров, рынков, театров, концертных залов, музеев, домов (дворцов) культуры, спортивных сооружений, памятников и прилегающие к ним территории в радиусе 800 метров.

Это сделано для того, чтобы предприниматели не занимались регулярными перевозками под видом заказных.

«Не секрет, что нелегальные перевозки зачастую осуществляются под видом заказных, поэтому мы воспользовались своим правом устанавливать порядок в этой сфере в соответствии со статьёй 38 Федерального закона № 220», — пояснила заместитель министра Юлия Мизинкова.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-15 12:56:25
А чего не 2км? Надежнее!
Заказал оператор срочный автобус, группе туристов, взамен сломавшемуся. А ему штраф, т.к. этого номера в заявке не было!
комба
2021-10-15 13:13:38
Leo, "знаток", хорошо встроился в систему - работать никогда не будешь, как юзер, уехавший за халявой в другой город. :)
Os
2021-10-15 12:20:06
Все, конец туризму в Карелии.
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