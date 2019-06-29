Рейд по противодействию несанкционированной торговле прошел в центре Петрозаводска
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Администрация карельской столицы в очередной раз призывает не покупать в подобных точках товары сомнительного происхождения.
Участие в масштабном рейде приняли сотрудники управления потребительского рынка администрации, прокуратуры города и полиции. Помощь оказали работники ПМУП "Автоспецтранс".
Мероприятия прошли вблизи дома №34 по улице Антикайнена, на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина, а также на Первомайском проспекте. В ходе выезда были ликвидированы и выброшены легковозводимые конструкции, используемые для торговли.
Администрация Петрозаводска в очередной раз призывает не посещать места несанкционированной торговли. В таких точках реализуются товары без сопроводительной документации, подтверждающей их качество и происхождение. Кроме того, торговлю ведут физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также не имеющие санитарных книжек.
Рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе.
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