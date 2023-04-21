Рейсовый автобус лег на крышу в соседнем с Карелией регионе

В автобусе, который перевернулся в Мурманской области, находились 25 пассажиров, сообщил глава региона.

По информации губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в Кольском районе перевернулся рейсовый автобус №104. В нем ехали 25 пассажиров.



«На место аварии выехал мой заместитель, туда же уже прибыли три машины скорой помощи», - сообщил глава региона.



По его словам, погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.