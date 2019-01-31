Реконструированные КОС Петрозаводска заинтересовали участников международного экологического семинара

Участники семинара ""Горячие точки" Баренцева региона: наилучшие доступные технологии, комплексные экологические разрешения и программы повышения экологической эффективности предприятий I категории" посетили канализационные очистные сооружения 30 января.

Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" провели экскурсию на КОС для международных экспертов в области охраны окружающей среды. В 2017 году на КОС была проведена масштабная реконструкция, в результате которой показатели очистки сточных вод будут соответствовать мировым экологическим стандартам. Сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Семинар продлится 5 дней: с 28 января по 1 февраля, цель мероприятия – повышение экологической эффективности на территории Баренцева региона, частью которого является наша республика. Горячими точками называют производственные объекты, наносящие урон экологии, загрязняющие природу. Таких точек в Карелии на сегодняшний день восемь, каждая из которых находится под контролем Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) на межправительственном и межнациональном уровнях.

В 2015 году по решению СБЕР из списка "экологических горячих точек" была исключена точка К4 – городские водоочистные сооружения. Этому поспособствовала модернизация, проведенная АО "ПКС-Водоканал". В дальнейшем планируется исключение точки К5 - КОС "РКС-Петрозаводск", на которых и побывали экскурсанты. Для этого есть все основания, что было показано участникам семинара – ученым в области экологии, представителям МИД Швеции, генеральному консулу Швеции в Санкт-Петербурге, экспертам из финского агентства по охране окружающей среды.