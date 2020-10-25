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Реконструируемый объект ФЦП развития Карелии чуть не сгорел в Сегеже (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:22, 26 Октября 2020
фото: © кадр из видео/паблик Вконтакте "Сегежа слушает"
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Выясняются причины пожара в здании Сегежской Центральной районной библиотеки, где проводится реконструкция в рамках федеральной целевой программы.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, возгорание на чердаке Центральной районной библиотеки произошло в воскресенье, 25 октября, днем. Выехавшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В момент пожара в здании никого не было, пострадавших нет.

Причины возникновения пожара в настоящее время выясняются. Существенного ущерба здание не понесло, все ценное имущество было вынесено из помещений библиотеки перед началом ремонта, уточнили в правительстве.

В сводку МЧС Карелии данное происшествие не попало.

В здании библиотеки проводится реконструкция в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". В настоящее вносятся изменения в проектно-сметную документацию; после получения положительного заключения будет объявлен аукцион для определения подрядчика, который выполнит реконструкцию здания.

Ранее сообщалось, о ЧС на другом объекте ФЦП – Белопорожских ГЭС, где в субботу, 24 октября, прорвало дамбу.

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Комментарии

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Протестанутый
2020-10-26 13:42:29
Ясно дело,не случайно!
Бардак
2020-10-26 13:25:29
Ух ты! Обычно военные склады "неожиданно" загорались или взрывались, чтобы скрыть хищения огромные, теперь и на такие объекты "научились" " порчу наводить"?!?
Leopol'd
2020-10-26 12:39:18
И как назло, 90% работ исполнено и 100% материалов завезено. Ну совпало так!
(см. "Операция "Ы"!)
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