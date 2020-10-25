Реконструируемый объект ФЦП развития Карелии чуть не сгорел в Сегеже (ВИДЕО)

Выясняются причины пожара в здании Сегежской Центральной районной библиотеки, где проводится реконструкция в рамках федеральной целевой программы.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, возгорание на чердаке Центральной районной библиотеки произошло в воскресенье, 25 октября, днем. Выехавшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В момент пожара в здании никого не было, пострадавших нет.

Причины возникновения пожара в настоящее время выясняются. Существенного ущерба здание не понесло, все ценное имущество было вынесено из помещений библиотеки перед началом ремонта, уточнили в правительстве.

В сводку МЧС Карелии данное происшествие не попало.

В здании библиотеки проводится реконструкция в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". В настоящее вносятся изменения в проектно-сметную документацию; после получения положительного заключения будет объявлен аукцион для определения подрядчика, который выполнит реконструкцию здания.

Ранее сообщалось, о ЧС на другом объекте ФЦП – Белопорожских ГЭС, где в субботу, 24 октября, прорвало дамбу.