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Реконструкция автовокзала в Петрозаводске: что происходит за забором (ФОТО)

Новости. Общество
07:50, 08 Октября 2021
фото: страница Артура Парфенчикова в ВК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как идет реконструкция автовокзала в Петрозаводске.

По данным главы Карелии, уже возведена пристройка к основному зданию, подведены коммуникации, сейчас идет надстройка второго этажа.

На первом этаже планируется разместить зал ожидания, кассы, буфет, камеры хранения, медкабинет и комнаты отдыха для водителей. На втором будет дополнительный зал для пассажиров, комната матери и ребенка и кабинеты администрации.

По словам Артура Парфенчикова, работы по строительству здания предрейсовых осмотров выполнены почти на 90%. Полностью готов контрольно-пропускной пункт и завершаются работы на новом перроне.

Сдать объект подрядчик обещает в конце второго квартала следующего года.

- Это будет современный и комфортный автовокзал. Вся инфраструктура будет доступна людям с ограниченными возможностями, - заявил глава республики.

Напомним, реконструкция автовокзала в Петрозаводске, которая по графику должна была завершиться до Нового года, затягивается на несколько месяцев.

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Комментарии

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David.
2021-10-08 08:23:31
У.Г.
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