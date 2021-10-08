Реконструкция автовокзала в Петрозаводске: что происходит за забором (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как идет реконструкция автовокзала в Петрозаводске.

По данным главы Карелии, уже возведена пристройка к основному зданию, подведены коммуникации, сейчас идет надстройка второго этажа.

На первом этаже планируется разместить зал ожидания, кассы, буфет, камеры хранения, медкабинет и комнаты отдыха для водителей. На втором будет дополнительный зал для пассажиров, комната матери и ребенка и кабинеты администрации.

По словам Артура Парфенчикова, работы по строительству здания предрейсовых осмотров выполнены почти на 90%. Полностью готов контрольно-пропускной пункт и завершаются работы на новом перроне.

Сдать объект подрядчик обещает в конце второго квартала следующего года.

- Это будет современный и комфортный автовокзал. Вся инфраструктура будет доступна людям с ограниченными возможностями, - заявил глава республики.

Напомним, реконструкция автовокзала в Петрозаводске, которая по графику должна была завершиться до Нового года, затягивается на несколько месяцев.