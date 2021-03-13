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Рекорд по приготовлению оладий попытаются установить сегодня в Петрозаводске

Новости. Общество
09:55, 14 Марта 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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В Петрозаводске сегодня пройдёт "Широкая Масленица": гостей народного гулянья ждут угощения, конкурсы, выступления артистов, установка рекордов, ярмарка и традиционный обряд сжигания чучела.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 14 марта в 12.00 на площади Кирова стартует "Широкая Масленица". Гулянья пройдут в старых русских традициях – с представлением, играми, угощениями блинами и чаем, ярмаркой, песнями, танцами и обязательным обрядом сжигания чучела.

Ровно в полдень на большой сцене начнётся театрализованный пролог "Ух ты, Масленица!". Зрителей ждут концертные номера и конкурсы на протяжении всего праздника. Гостей будут развлекать скоморохи и творческие коллективы города.

Самой крупной площадкой на празднике станет "Поляна рекордов". На ней пройдут соревнования в разнообразных шуточных номинациях. Жители и гости карельской столицы выберут лучших танцоров, померятся протяжностью крика, хваткостью, ловкостью, меткостью, силой, выносливостью, зоркостью, памятью, говорливостью, умением плести косы.

Здесь же неизменный шеф-повар всех городских народных гуляний Антон Калинин попытается поставить рекорд по количеству приготовленных за праздник оладий. Для этого необходимо будет преодолеть планку в 5121 штуку. Промежуточные результаты будут постоянно озвучивать в течение всей программы. Фирменными "Ладушками-оладушками" с мёдом, джемом и дымком, приготовленными на огромной сковороде, будут угощать гостей праздника.

С 12.30 до 14.00 на площадке пройдут ежегодные соревнования среди городских кулинаров, профессионалов и любителей, "Ай да блин!". По традиции победителем станет тот, кто приготовит самую высокую горку блинов. Кроме того, лауреатов выберут номинациях "Самый вкусный блин с начинкой", "Самый толстый блин", "Самый тонкий блин" и "Самый кружевной блин".

На территории праздника установят разнообразные фотозоны, масленичные аттракционы для проверки силы, ловкости, меткости "Молодецкие потехи". "Весенняя ярмарка" предложит товары местных производителей, "Двор мастеровых" - изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества, в "Сытных рядах" можно будет купить блины, выпечку, сладости и чай.

Кроме того, в программе народного гулянья – "Выездной шуточный ЗАГС" для тех, кто хочет узаконить свои отношения на один день, и первый конкурс на лучшую самодельную самоварную куклу "Чайная дама". Экспонаты выставят в большом открытом шатре на всеобщее обозрение.

В 14.00 состоятся награждения победителей праздничных состязаний.

В 15.00 завершат гулянья «Жаркие проводы» – традиционное сжигание чучела Масленицы.

В этом году все площадки будут рассредоточены, чтобы избежать скопления людей в одном месте. Тем не менее, посетителям воскресного праздника не следует забывать о безопасности: стоит помнить о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований на массовых мероприятиях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-14 11:25:30
Оффу отказать. Пусть сам печёт. Он не умеет, - сказал кот.
Off
2021-03-14 11:09:01
Рекорд по распространению ковида ,попытаются сегодня установить в Петрозаводске .
Кстати , сегодня два человека умерло.....
театральный критик
2021-03-14 10:59:11
Вечнонедовольные больше всех сожрут .
Гость
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