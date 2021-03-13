Рекорд по приготовлению оладий попытаются установить сегодня в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня пройдёт "Широкая Масленица": гостей народного гулянья ждут угощения, конкурсы, выступления артистов, установка рекордов, ярмарка и традиционный обряд сжигания чучела.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 14 марта в 12.00 на площади Кирова стартует "Широкая Масленица". Гулянья пройдут в старых русских традициях – с представлением, играми, угощениями блинами и чаем, ярмаркой, песнями, танцами и обязательным обрядом сжигания чучела.



Ровно в полдень на большой сцене начнётся театрализованный пролог "Ух ты, Масленица!". Зрителей ждут концертные номера и конкурсы на протяжении всего праздника. Гостей будут развлекать скоморохи и творческие коллективы города.

Самой крупной площадкой на празднике станет "Поляна рекордов". На ней пройдут соревнования в разнообразных шуточных номинациях. Жители и гости карельской столицы выберут лучших танцоров, померятся протяжностью крика, хваткостью, ловкостью, меткостью, силой, выносливостью, зоркостью, памятью, говорливостью, умением плести косы.



Здесь же неизменный шеф-повар всех городских народных гуляний Антон Калинин попытается поставить рекорд по количеству приготовленных за праздник оладий. Для этого необходимо будет преодолеть планку в 5121 штуку. Промежуточные результаты будут постоянно озвучивать в течение всей программы. Фирменными "Ладушками-оладушками" с мёдом, джемом и дымком, приготовленными на огромной сковороде, будут угощать гостей праздника.



С 12.30 до 14.00 на площадке пройдут ежегодные соревнования среди городских кулинаров, профессионалов и любителей, "Ай да блин!". По традиции победителем станет тот, кто приготовит самую высокую горку блинов. Кроме того, лауреатов выберут номинациях "Самый вкусный блин с начинкой", "Самый толстый блин", "Самый тонкий блин" и "Самый кружевной блин".



На территории праздника установят разнообразные фотозоны, масленичные аттракционы для проверки силы, ловкости, меткости "Молодецкие потехи". "Весенняя ярмарка" предложит товары местных производителей, "Двор мастеровых" - изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества, в "Сытных рядах" можно будет купить блины, выпечку, сладости и чай.



Кроме того, в программе народного гулянья – "Выездной шуточный ЗАГС" для тех, кто хочет узаконить свои отношения на один день, и первый конкурс на лучшую самодельную самоварную куклу "Чайная дама". Экспонаты выставят в большом открытом шатре на всеобщее обозрение.

В 14.00 состоятся награждения победителей праздничных состязаний.

В 15.00 завершат гулянья «Жаркие проводы» – традиционное сжигание чучела Масленицы.



В этом году все площадки будут рассредоточены, чтобы избежать скопления людей в одном месте. Тем не менее, посетителям воскресного праздника не следует забывать о безопасности: стоит помнить о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований на массовых мероприятиях.