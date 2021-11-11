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Рекордное число смертей за сутки от ковида в России с 1239 снизилось до 1237

Новости. Общество
12:33, 11 Ноября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС, архив

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За минувшие сутки от COVID-19 в стране скончались 1 237 человек, в среду эта цифра была рекордной - 1239, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 11 ноября, за сутки в России подтверждено 1 237 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 251 691пациент.

За последние сутки в России выявлено 40 759 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 494 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 952 472 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 687 317.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 33 156 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 ноября остаются 1 957 979 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 325 человека, зарегистрировано 2 смерти, выздоровели 283 пациента.

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Комментарии

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Эно
2021-11-11 12:59:25
ради этого ГоликоваПопова локдаун устроили?
Изя
2021-11-11 13:16:21
Эно, Парфенчиков не хуже ))))
oтo
2021-11-11 12:41:48
Совсем пофиг.
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