В Карелии 80 непривитых ковидных больных находятся в тяжелом состоянии

Всего в ковидных стационарах получают лечение 1006 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 11 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 78006 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9127 детей.

За прошедшие сутки выявлено 325 инфицированных (63 — дети), из них непривитых — 317 (97,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 1006 пациентов, в состоянии средней тяжести — 923 человека, в тяжёлом — 80 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 73490 человек, за последние сутки — 283.

За сутки зарегистрированы двое умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1028 человек.