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Рекордное число смертей от коронавируса за сутки зафиксировано в России

Новости. Общество
11:05, 22 Мая 2020
фото: © REUTERS / Brendan McDermid
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На 22 мая в России зарегистрировано 326448 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8894,  сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 8849 случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 150 человек. Это рекордное число смертей за сутки с начала вспышки ковидной инфекции в стране.  Всего умерли 3249 зараженных.

Выздоровели – 99825 человек (+7144 за сутки).

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 284 человека.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-22 11:35:59
Когда умирает много людей,это уже статистика.
кир
2020-05-22 12:29:14
zanoza, везде одну фразу где-то украденную втыкаешь, зачем? Позитив есть?
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