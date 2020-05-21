Рекордное число смертей от коронавируса за сутки зафиксировано в России

На 22 мая в России зарегистрировано 326448 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8894, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 8849 случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 150 человек. Это рекордное число смертей за сутки с начала вспышки ковидной инфекции в стране. Всего умерли 3249 зараженных.

Выздоровели – 99825 человек (+7144 за сутки).

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 284 человека.