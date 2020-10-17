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Рекордный прирост заболевших коронавирусом выявлен в России за последние сутки

Новости. Общество
11:07, 18 Октября 2020
фото: Илья Тимин
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За последние сутки в России выявлено 15 099 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.

Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф, за сутки COVID-19 выявлен у 15 099 жителей России в 84 регионах, из них 3 996 случаев (26,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 399 334 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 070 576. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 5 377 человек.

За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев с коронавирусом. Всего за время эпидемии умерло 24 187 жителей России.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 53,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 544 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 октября остаются 304 284 человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-18 12:02:16
Зато поддержали бункерного ,в подворотнях и на пеньках ...а какой парад пафосный провели. Получайте шах и мат от ковида.
Гость
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