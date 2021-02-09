Ремесленник в Карелии срубил 27 сосен, чтобы сплести корзины

В Олонецком районе расследуется уголовное дело ремесленника, который вырубил участок леса для плетения корзин, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило заявление от представителей лесничества. В ходе рейда они выявили незаконную рубку 27 сосен, двух берез и ели. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, превысила 137 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Он дал признательные показания. Как выяснилось, мужчина занимается плетением корзин – для этих целей ему и была необходима древесина.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.