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Ремесленник в Карелии срубил 27 сосен, чтобы сплести корзины

Новости. Криминал
12:27, 10 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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В Олонецком районе расследуется уголовное дело ремесленника, который вырубил участок леса для плетения корзин, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило заявление от представителей лесничества. В ходе рейда они выявили незаконную рубку 27 сосен, двух берез и ели. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, превысила 137 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Он дал признательные показания. Как выяснилось, мужчина занимается плетением корзин – для этих целей ему и была необходима древесина.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-10 13:22:42
Брехня. Даже самобытные корзины из елок не плетут.
кир
2021-02-10 13:01:08
Опубликуйте законную процедуру получения компонентов для плетения корзин. Выгодно ли это?
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