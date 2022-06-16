Ремонт 16 улиц Петрозаводска начнется в ближайшее время

Рабочие в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступят к ремонту улиц в Петрозаводске в начале июля.

Всего этим летом планируется восстановить 16 городских улиц карельской столицы, которые были включены в список объектов на 2023 год. Стоимость работ составит 276 млн рублей. Об этом информирует паблик Петросовета.

В список ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» вошли:



1. Заводская улица (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева);

2. Красная улица (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена);

3. Питкярантская улица (от Беличьего проезда до Карельского проспекта);

4. Улица Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озёрного переулка);

5. Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина);

6. Улица Анохина (от проспекта Ленина до моста через реку Неглинка);

7. Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы);

8. Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы);

9. Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда);

10. Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана);

11. Машезерская улица (от проспекта Александра Невского до улицы Кузьмина);

12. Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой);

13. Улица Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома № 55 по Соломенской улице);

14. Улица Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе);

15. Улица Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы «Правды»);

16. Улица Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы).