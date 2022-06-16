Ремонт 16 улиц Петрозаводска начнется в ближайшее время

Рабочие в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступят к ремонту улиц в Петрозаводске в начале июля.
Всего этим летом планируется восстановить 16 городских улиц карельской столицы, которые были включены в список объектов на 2023 год. Стоимость работ составит 276 млн рублей. Об этом информирует паблик Петросовета.
В список ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» вошли:
1. Заводская улица (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева);
2. Красная улица (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена);
3. Питкярантская улица (от Беличьего проезда до Карельского проспекта);
4. Улица Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озёрного переулка);
5. Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина);
6. Улица Анохина (от проспекта Ленина до моста через реку Неглинка);
7. Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы);
8. Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы);
9. Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда);
10. Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана);
11. Машезерская улица (от проспекта Александра Невского до улицы Кузьмина);
12. Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой);
13. Улица Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома № 55 по Соломенской улице);
14. Улица Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе);
15. Улица Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы «Правды»);
16. Улица Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы).
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