Ремонт автодороги в сторону Марциальных вод откладывается

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Управление ФАС по Карелии приостановило заключение госконтракта на ремонт участка автодороги, ведущей от трассы "Кола" через деревню Косалма, Марциальные воды к поселку Гирвас.
Причиной такого решения стала жалоба ООО "Контракт" на действия администрации Кондопожского района при проведении электронного аукциона на выполнение ремонтных работ.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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