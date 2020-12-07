Ремонт Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска в разгаре

В БСМП Петрозаводска продолжаются плановые ремонтные работы, сообщили в Минздраве Карелии.

В Больнице скорой медицинской помощи отремонтированы подъездные пути и стоянка для автотранспорта, продолжается ремонт в приемном покое основного здания стационара, помещениях будущего эндоскопического центра.

О том, что было в этом году запланировано и что удалось выполнить, рассказала главный врач БСМП Наталья Алонцева:

- Планировался ремонт на станции скорой медицинской помощи – мы полностью отремонтировали первый этаж, диспетчерскую. Следующим большим этапом стал ремонт в патологоанатомическом отделении – все, что запланировано, отремонтировано. Важный участок - эндоскопическое отделение: оно будет работать не только на Петрозаводск, но и на республику. Уникальность отделения в том, что здесь впервые в Карелии будет использовать эндовидео-УЗИ, для этого уже закуплено современное оборудование.

Ультразвуковой видеоэндоскопический комплекс позволяет сканировать слизистые оболочки, полипы, опухоли на ранних стадиях, исследовать желчные протоки, печень, поджелудочную железу и не только проводить диагностику, но и выполнять пункции для гистологической верификации опухолей, а также операции при тяжелых формах панкреатита – вместо тяжелых и дорогостоящих хирургических вмешательств. Стоимость видеоэндоскопического комплекса - 32 млн рублей. Всего же на оснащение отделения медицинским оборудованием направлено более 84 млн рублей.

К концу декабря основные ремонтные работы будут завершены, и в феврале будущего года планируется открытие нового эндоскопического отделения.

В сентябре планировалось окончание строительства пристройки приемного отделения, но больница столкнулась с недобросовестностью строительной организации, с которой пришлось расторгнуть договор. На объект придет новый подрядчик (конкурс уже объявлен), который должен завершить работы в течение полутора-двух месяцев.