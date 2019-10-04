Ремонт дорог завершился в Петрозаводске

Общая протяжённость обновлённых автомагистралей – 21,7 километра, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы закончены в установленные профильными муниципальными контрактами сроки. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила более 370 тысяч кв м, общая протяженность обновлённых магистралей – 21,7 км.



Для проведения ремонтно-восстановительных мероприятий на дорогах местного значения были направлены почти 400 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" будет реализовываться в Петрозаводске в течение шести лет.



Одна из основных его целей – к 2024 году в городских агломерациях довести долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.