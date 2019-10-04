Подписаться
Новости. Общество
08:05, 04 Октября 2019

Ремонт дорог завершился в Петрозаводске

Загрузка...

Общая протяжённость обновлённых автомагистралей – 21,7 километра, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы закончены в установленные профильными муниципальными контрактами сроки. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила более 370 тысяч кв м, общая протяженность обновлённых магистралей – 21,7 км.

Для проведения ремонтно-восстановительных мероприятий на дорогах местного значения были направлены почти 400 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" будет реализовываться в Петрозаводске в течение шести лет.

Одна из основных его целей – к 2024 году в городских агломерациях довести долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий

Аналитика

03.10.2019 09:49
Обществоведение
"В Интернете смотрела, как убить человека" 1
Бывший соцработник Юлия Семенова, обвиняемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 3
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
"Самое трудное в переписи – доступ в элитные дома"
01.10.2019 15:35
Нужна офтальмологическая помощь
30.09.2019 15:29
Вся аналитика

Чтиво

03.10.2019 09:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Изображая жертву 1
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС НА ТНТ-ОНЕГО
03.10.2019 16:23
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»