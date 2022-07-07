Ремонт трассы «Кола» в Карелии привел к километровым пробкам и долгому ожиданию водителей (ФОТОФАКТ)

Ремонт участка трассы «Кола» между Янишполем и Кондопогой стал причиной огромных автомобильных пробок, но есть пути объезда.
Об этом один из оказавшихся на месте водителей написал в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.
«В сторону Кондопоги идёт ремонт дороги. Стоим час», — сообщил он и разместил фотографию длинной вереницы стоящих автомобилей.
На Яндекс.Картах участок, где перекрыт проезд, выделен красным цветом. Это отрезок дороги между съездами к дачным поселкам Пригородный и Березовый затон.
По его словам, объехать этот участок трассы можно по дороге Шуйская Чупа — Гирвас.
Ранее Управление автодороги «Кола» сообщило, что из-за ремонта участка между Янишполем и Кондопогой движения транспорта может быть перекрыто в определенные периоды времени. В течение суток суммарная длительность таких периодов может достигать 8 часов.
Дорожники пообещали организовать объездные пути, реверсивное или одностороннее движение. Ремонт продлится до 3 октября.
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