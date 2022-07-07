Ремонт трассы «Кола» в Карелии привел к километровым пробкам и долгому ожиданию водителей (ФОТОФАКТ)

Ремонт участка трассы «Кола» между Янишполем и Кондопогой стал причиной огромных автомобильных пробок, но есть пути объезда.

Об этом один из оказавшихся на месте водителей написал в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

«В сторону Кондопоги идёт ремонт дороги. Стоим час», — сообщил он и разместил фотографию длинной вереницы стоящих автомобилей.

На Яндекс.Картах участок, где перекрыт проезд, выделен красным цветом. Это отрезок дороги между съездами к дачным поселкам Пригородный и Березовый затон.

По его словам, объехать этот участок трассы можно по дороге Шуйская Чупа — Гирвас.

Ранее Управление автодороги «Кола» сообщило, что из-за ремонта участка между Янишполем и Кондопогой движения транспорта может быть перекрыто в определенные периоды времени. В течение суток суммарная длительность таких периодов может достигать 8 часов.

Дорожники пообещали организовать объездные пути, реверсивное или одностороннее движение. Ремонт продлится до 3 октября.