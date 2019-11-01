Ремонт в разваливающейся после реконструкции Национальной библиотеке Карелии до сих пор не начался

Управление капитального строительства Карелии продолжает обследовать дефекты, допущенные подрядчиком при реконструкции здания библиотеки за 800 млн рублей.

В начале августа в правительстве Карелии заявили о том, что здание главной библиотеки республики ждет ремонт. Национальная библиотека, открытая после масштабной реконструкции в 2016 году, стала жертвой недобросовестного подрядчика – питерской компании "Логос". Проблемы возникли как в старом здании, где есть протечки над входной зоной и балконом, так и в новой цокольной части.

"В ближайшее время начнутся ремонтные работы фасада старого здания. Они должны быть выполнены в этом году. Следующий этап – ремонт и полная гидроизоляция стилобата", - писали в официальном паблике правительства.

"Столица на Онего" поинтересовалась у Минстроя Карелии, когда же начнется ремонт в библиотеке, которая в следующем году должна принять Всероссийский библиотечный конгресс.

По сообщению ведомства, в конце 2018 года "Управлением капитального строительства" была проведена общая экспертиза по протечкам, которая и выявила ряд дефектов скрытых работ, допущенных подрядчиком при выполнении реконструкции, – протечки балкона, кровли и подземного книгохранилища.

"В связи с этим "Управлением капитального строительства" организована работа по проведению более точного обследования каждого, указанного выше конструктивного элемента с частичным вскрытием для определения причин недостатков, необходимых работ для устранения и составления сметы на строительно-монтажные работы.

В настоящее время управлением заключен контракт на обследование балкона и составление сметы на устранение дефектов. После прохождения достоверности сметы будет проведена закупка и отобран подрядчик для проведения работ, которые планируется начать в этом году", - прокомментировали ситуацию нашему изданию в Минстрое Карелии.

По информации министерства, в ближайшее время будут объявлены еще 2 конкурса на обследование кровли и книгохранилища. По ним, после прохождения всех процедур, работы начнутся в весенне-летний период 2020 года, так как данные работы не могут осуществляться в зимнее время.

Напомним, журналисты "Столицы на Онего" обратили внимание на облупившийся фасад здания Национальной библиотеки еще 1 июня этого года. Облупившаяся краска на окнах и стенах, плитка в некоторых местах скололась, а где-то и вовсе обвалилась, имеются разрушения на обрамлении балкона и водосточной трубы – здание, несмотря на то, что на реконструкцию библиотеки было потрачено почти 800 млн рублей и открытие состоялось всего год назад, имело неприглядный вид.

Глава республики Артур Парфенчиков спустя два месяца заявил, что оценку действиям подрядчика, занимавшегося реконструкцией здания, дадут правоохранительные органы.

"Мы соответствующее обращение в Следственный комитет направили. Повторный ремонт пройдет за счет бюджета республики, но в будущем понесенные издержки планируем взыскать с виновника. В случае со зданием библиотеки речь идет о памятнике истории и культуры нашего края, об одном из символов Карелии, и мы сделаем все возможное для устранения всех выявленных недостатков", - обещал глава республики в августе.