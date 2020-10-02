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Ремонты на фасадах Музея Карельского фронта закончатся к 15 октября

Новости. Общество
12:00, 03 Октября 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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В ходе работы над созданием Музея Карельского фронта в Беломорске было решено дополнительно оборудовать здание художественной подсветкой.

Как сообщили в министерстве культуры Карелии, здание Музея Карельского фронта в Беломорске будут оснащать художественной подсветкой. На период ее монтажа в Национальный музей переданы 28 единиц хранения: когда будет происходить отключение сигнализации, необходимое для производства указанных работ, по регламенту оружие должно храниться в оружейной комнате.

В темный осенне-зимний период подсветка украсит здание, обеспечит комфорт посетителям. Правительством Карелии Национальному музею были выделены дополнительные средства в размере 4 млн рублей на указанные работы. 25 сентября были подведены итоги конкурса. Подрядчик уже приступает к работе.

Музей оборудован системой видеонаблюдения, датчиками движения и разбития стекла, экспозицию охраняет вневедомственная охрана, уточнили в Минкультуры Карелии.

В ходе работ будет проходить регламентное отключение электричества. Временно будет отключаться и сигнализация. Поэтому работа экспозиции должна быть синхронизирована с работами по монтажу. В связи с этим, для соблюдения всех мер безопасности при проведении монтажных работ, посещение музея Карельского фронта сформировано в соответствии с их расписанием.

Из более тысячи единиц хранения на время монтажа вернулось в Национальный музей 28 единиц настоящего боевого оружия, так как на время отключения сигнализации оно должно по регламенту храниться в оружейной комнате, в то время как в Музее Карельского фронта оно хранится и выставлено в экспозиции. Подрядчик планирует завершить работы на фасадах к 15 октября. К этому же сроку вернется и оружие: пистолеты-пулеметы и винтовки.

 - Экспозиция музея полностью готова. По признанию многих специалистов получилась одной из лучшей по тематике Великой Отечественной Войны. 30 сентября, в День освобождения Карелии, а также в день открытых дверей 1 октября нам удалось показать беломорчанам и гостям города каким замечательным музеем они теперь обладают. Хочется сделать музей еще лучше, и с новой подсветкой он станет заметнее и красивее, - отметил министр культуры Алексей Лесонен.

С 10 октября открывается запись на прием школьных групп в Музей Карельского Фронта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-10-03 12:20:22
Балетмейстер поташев опять будет истерить в бессильной злобе. Ему этот музей и стела воинской славы как кость в горле. С чего бы это. Пора уже обнародовать списки пособников финских карателей
Гость
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