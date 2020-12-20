Решение кадровых проблем дало результаты по капремонту жилья в Карелии, считает глава Минстроя

Смена руководства Фонда капитального ремонта Карелии и прекращение текучки кадров в этой организации помогли резко улучшить работу по капремонту жилья, считает глава Минстроя Виктор Россыпнов.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства республики.

"Во-первых, были проведены кадровые решения, назначен новый руководитель Фонда, и в этом году нам наконец-то удалось существенно снизить кадровую текучку в Фонде...Работники постоянно менялись и по сути, у нас был ограничен перечень специалистов. То есть кадровые вопросы в этом году мы практически решили. Это привело к результатам", - сказал Россыпнов.

Каких результатов, по его мнению, удалось добиться Фонду, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".