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Решение кадровых проблем дало результаты по капремонту жилья в Карелии, считает глава Минстроя

Новости. Общество
15:50, 21 Декабря 2020
фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Смена руководства Фонда капитального ремонта Карелии и прекращение текучки кадров в этой организации помогли резко улучшить работу по капремонту жилья, считает глава Минстроя Виктор Россыпнов.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства республики.

"Во-первых, были проведены кадровые решения, назначен новый руководитель Фонда, и в этом году нам наконец-то удалось существенно снизить кадровую текучку в Фонде...Работники постоянно менялись и по сути, у нас был ограничен перечень специалистов. То есть кадровые вопросы в этом году мы практически решили. Это привело к результатам", - сказал Россыпнов.

Каких результатов, по его мнению, удалось добиться Фонду, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2020-12-21 16:49:56
А чего не собрать взносы, если они в квитанциях ЖКХ вбиты? Можно подумать, от Минстроя что-то зависит! Научитесь осваивать деньги. Так вы, чинуши, и этого не можете.
User
2020-12-21 16:33:53
"По его словам, числе главных результатов, которые удалось добиться Фонду – улучшение собираемости взносов за капремонт и освоение средств, которые скопились на счетах Фонда за предыдущие годы. Кроме того, ускорилась работа по исключению из программы капремонта домов, признанных аварийными и подлежащими расселению."

Ну, и где тут собственно сам капремонт?! :) Сколько домов отремонтировано? С каких это пор результаты ремонта оцениваются по "собираемости взносов и освоению средств"?!
Сергей
2020-12-21 16:46:40
User, ++++++++++++++
zanoza
2020-12-21 16:32:40
Кадры решают всё, но многократно повторяющиеся замены кадров ведут к неизбежному снижению эффективности работы организации, а высокая текучесть среди руководства организации чаще всего приводит к нарушениям в работе такой организации.
Увеличение собираемости, это не показатель в работе Фонда капитального ремонта. Показателем эффективной работы этого фонда должно быть массовое и качественное проведение капитальных ремонтов в домах. А то накопили миллиард и сидят на нём как собака на сене. О какой эффективности может идти речь.
Сергей
2020-12-21 16:46:55
zanoza, ++++++++++++++
Да
2020-12-21 16:24:57
Молодцы. Продолжайте выковыривать всех босоногих нищебродов со всех должностей, где можно украсть больше степлера.
Сергей
2020-12-21 16:47:09
Да, -----------------------------------
Mike
2020-12-21 16:10:08
Строитель нашелся! А что прокурорских строительному делу тоже обучали в институтах?
Сергей
2020-12-21 15:58:15
Ещё бы посадить пару-тройку чинуш для придания динамики процессу .
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