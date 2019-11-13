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Новости. Общество
13:58, 13 Ноября 2019
фото: Валерий Поташов

"Решение Конституционного суда говорит о том, что карельский законодатель не разработал механизм индексации ЕДВ"

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Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы.

Такое мнение в интервью "Столице на Онего" высказала член республиканской организации защиты прав граждан "Согласие" Светлана Соловьева, которая выступила одним из заявителей иска в Конституционный суд Карелии о проверке конституционности положения регионального закона о монетизации ветеранских льгот, касавшегося индексации ежемесячной денежной выплаты. Суд признал это положение не соответствующим Основному закону республики, поскольку  оно "не позволяет однозначно определить, в каком порядке производится индексация ЕДВ".

Как отметила Соловьева, вынесенное решение еще не означает, что ветеранам труда республики индексируют единовременные денежные выплаты сразу после оглашения вердикта.

"Приняв такое решение, Конституционный суд объявил о том, что часть 3 статьи 4 республиканского закона N 827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" не соответствует Конституции Карелии "в той мере, в какой он не позволяют однозначно определить, в каком порядке производится индексация ЕДВ", а все законы, которые принимаются на территории республики, должны соответствовать ее Основному закону, – пояснила Светлана Соловьева. – Решение Конституционного суда говорит о том, что карельский законодатель не разработал механизм индексации ежемесячной денежной выплаты, поэтому Законодательное собрание республики должно устранить этот пробел".

Читайте подробнее в статье "Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы".

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