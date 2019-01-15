Решения о ликвидации медучреждений в Карелии будут приниматься по определенным критериям

Правительство Карелии разработало критерии, согласно которым будут приниматься решения о целесообразности ликвидации медицинских учреждений в республике.

Специальная комиссия сможет дать заключение о целесообразности ликвидации при соблюдении следующих условий.

Пациенты медучреждения после его закрытия должны получать медицинские услуги в прежнем объеме и обеспечены надежным транспортным сообщением для поездок в другие лечебные организации.

Медицинские работники ликвидируемого учреждения должны быть трудоустроены.

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