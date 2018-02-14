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Новости. Общество
16:28, 14 Февраля 2018

Решилась судьба ребенка убитой в общежитии петрозаводчанки

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Органы опеки в Петрозаводске определили местожительства маленькой девочки, у которой убили маму.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в 22.00 в общежитии на ул.Кемской произошло убийство.

Как рассказали очевидцы, 25-летняя Илона пришла в общежитие в гости к сестре, где через некоторое время появился ее бывший сожитель Виктор.

Илона с Виктором вышли в коридор для разговора, и там он ударил ее ножом и убежал. Удар оказался смертельным. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.

По информации Следкома, подозреваемый в убийстве задержан.

Позднее стало известно, что у Илоны остались двое маленьких детей. По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, сын-дошкольник живет с родным отцом. Дочь родилась в период сожительства с Виктором.

На данный момент, так как родной отец девочки задержан по подозрению в убийстве, а мамы больше нет, судьбу ребенка определят органы опеки.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, по согласованию с органами опеки было принято решение оставить девочку в семье, передав на воспитание старшей сестре убитой.


Фото со страницы в соцсети задержанного

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