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Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать Успенскую церковь в Кондопоге невозможно

Новости. Общество
14:46, 02 Марта 2022
фото: © Реставрационный центр Александра Попова / youtube

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Лауреат Госпремии в области архитектуры убежден, что погибшие памятники восстанавливать нельзя.

Известный российский реставратор, лауреат Государственной премии в области архитектуры Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге как объект культурного наследия невозможно.

«Я глубоко убежден, что памятники, которые погибли, восстанавливать нельзя. Это бессмысленно. Во-первых, это пустая трата времени, а с точки зрения памятника это, конечно, ерунда, – заявил Александр Попов в интервью «Столице на Онего». – Приведу вам простой аргумент. Погибла картина Рембрандта, у нас есть ее черно-белые фотографии, у нас есть ее размеры, допустим. Скажите, можно ли восстановить картину Рембрандта по этим исходникам? Я думаю, что нет. То есть это можно сделать, но цена этому всему – ноль! Такая же история и с Успенской церковью».

Напомним, в середине февраля министерство культуры России объявило конкурс на реставрацию Успенской церкви в Кондопоге, которая почти полностью сгорела в результате поджога в августе 2018 года. На восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия из федерального бюджета выделено свыше 131 миллиона рублей — такова начальная стоимость торгов.

Читайте интервью полностью в рубрике «Обществоведение».

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Комментарии

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нетюлень
2022-03-02 16:19:51
Церковь в Урнессе, Норвегия, построена в 1130 году. Вы точно знаете, что её ни разу не перебирали, не подновляли?
Морские ворота в Японии, примерно тех же лет.
Да вот Преображенский собор в Кижах у нас на глазах перебран по брёвнышку, главки собирали заново. Хуже ли стал?
Беня
2022-03-02 17:03:27
нетюлень, если ничего сделать нельзя и вообще бессмысленно, то нахрена нам реставраторы? Эта профессия тогда бессмысленна. :)
Вепс
2022-03-02 16:00:41
Подлинным памятником это уже конечно не будет, но памятью об утраченном почему бы и нет. Лет, через двести и этот новодел станет памятником. Деревянные церкви и раньше горели по разным причинам, но наши предки упорно опять их строили на старом намоленном месте.
Михаил
2022-03-02 15:36:32
Воссоздать можно и нужно. место красивое, туристам понравится, тем более, что в Кондопоге и смотреть то было нечего, кроме Успенки.
Беня
2022-03-02 17:00:51
о! :) :)
Немцы вон Дрезден по кирпичам воссоздали. Сам видел. Так бы ваш реставратор и говорил шо мотивация хромает на пару-тройку нулей с правой стороны. А без нее музы музы не приходят, а как художества сотворять без муз? Это НЕВОЗМОЖНО :)
И беспонтово :)
экcперд
2022-03-02 15:15:32
Хоть один разумный человек.
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