Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать Успенскую церковь в Кондопоге невозможно

Лауреат Госпремии в области архитектуры убежден, что погибшие памятники восстанавливать нельзя.

Известный российский реставратор, лауреат Государственной премии в области архитектуры Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге как объект культурного наследия невозможно.

«Я глубоко убежден, что памятники, которые погибли, восстанавливать нельзя. Это бессмысленно. Во-первых, это пустая трата времени, а с точки зрения памятника это, конечно, ерунда, – заявил Александр Попов в интервью «Столице на Онего». – Приведу вам простой аргумент. Погибла картина Рембрандта, у нас есть ее черно-белые фотографии, у нас есть ее размеры, допустим. Скажите, можно ли восстановить картину Рембрандта по этим исходникам? Я думаю, что нет. То есть это можно сделать, но цена этому всему – ноль! Такая же история и с Успенской церковью».

Напомним, в середине февраля министерство культуры России объявило конкурс на реставрацию Успенской церкви в Кондопоге, которая почти полностью сгорела в результате поджога в августе 2018 года. На восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия из федерального бюджета выделено свыше 131 миллиона рублей — такова начальная стоимость торгов.

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