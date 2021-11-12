Реставрационные работы на объектах культурного наследия Карелии в 2021 году завершены

В 2021 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» завершены реставрационные работы на широко известных объектах культурного наследия.

Работы завершены на Варваринской церкви из д. Яндомозеро, перевезенной в д. Типиницы, Церкви Николая Чудотворца и часовне Муезерского погоста, церкви Праведников Захарии и Елисаветы Клименецкого монастыря на Большом Клименецком острове, а также воссозданы иконостасы Успенского собора в г. Кеми, что стало своеобразным прорывом за последние годы в этой сфере. Об этом сообщает управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

Работы по комплексной реставрации уникального Успенского собора в Кеми включали полную переборку собора и воссоздание всех его четырех иконостасов. По сложности и масштабности сопоставимы с реставрацией Преображенской церкви Кижского погоста.

Реставрация Варваринской церкви с перемещением ее из нежилой и труднодоступной деревни Яндомозеро в жилую деревню Типиницы на место сопоставимой по типологии и параметрам Богоявленской церкви также не имеет прецедентов в реставрационной практике в наше время.

Церковь Николая Чудотворца Муезерского монастыря является единственным сохранившимся до нашего времени образцом трапезных монастырских церквей в деревянном исполнении. В результате полномасштабных реставрационных работ удалось не только вывести уникальный памятник начала XVII века из крайне неудовлетворительного состояния на грани утраты, но и устранить ошибки, допущенные при предыдущих ремонтах и реставрации.

Не менее значительны и работы по реставрации церкви Праведников Захарии и Елисаветы Клименецкого монастыря, которые позволили возродить из руин один из древнейших каменных храмов Карелии и вернуть ему первоначальный облик.