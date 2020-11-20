Ресторан в Петрозаводске проигнорировал ограничительные меры и работал ночью

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Новости. Общество
11:28, 21 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Сотрудники мэрии столицы Карелии отчитались об итогах рейда по соблюдению "противовирусных" требований петрозаводскими кафе и ресторанами.

Сотрудники мэрии Петрозаводска провели совместный рейд с представителями Минэка Карелии. Специалисты проинспектировали соблюдение антиковидных требований в ресторанах и кафе.

Они посетили шесть объектов, расположенных на Октябрьском проспекте, набережной Варкауса и в Песках. В одном из них было выявлено нарушение: ресторан продолжал работу для посетителей после положенного времени. Напомним, в соответствии с распоряжением главы республики, подобные заведения могут работать до 23 часов.

Ранее сообщалось, что автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
vatnik
2020-11-21 13:10:32
Амрит пусть проверят
кир
2020-11-21 12:16:45
Пить всё время хочется.
Гость
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