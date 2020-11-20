Ресторан в Петрозаводске проигнорировал ограничительные меры и работал ночью

Сотрудники мэрии столицы Карелии отчитались об итогах рейда по соблюдению "противовирусных" требований петрозаводскими кафе и ресторанами.

Сотрудники мэрии Петрозаводска провели совместный рейд с представителями Минэка Карелии. Специалисты проинспектировали соблюдение антиковидных требований в ресторанах и кафе.

Они посетили шесть объектов, расположенных на Октябрьском проспекте, набережной Варкауса и в Песках. В одном из них было выявлено нарушение: ресторан продолжал работу для посетителей после положенного времени. Напомним, в соответствии с распоряжением главы республики, подобные заведения могут работать до 23 часов.

Ранее сообщалось, что автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров.