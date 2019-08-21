Ретропоезд довез до Рускеалы более 15 тысяч пассажиров

Об этом сообщил генеральный директор управляющей парком компании "Колмас" Александр Артемьев.

"Запущенный в начале лета ретропоезд уже перевез более 15 тысяч пассажиров. Благодаря "Рускеальскому экспрессу" у нас значительно увеличилось число посетителей. С начала года мы уже приняли 307 тысяч человек, тогда как за весь прошлый год их было 315 тысяч. При этом в первый год работы в 2005 году число посетителей составило всего 4 тысячи", – сказал Артемьев.

Александр Артемьев добавил, что благодаря запуску поезда увеличилось число европейских туристов в парке этим летом. Сейчас, по его словам, иностранные туристы составляют 10-12% от всех посетителей парка, пишет "Интерфакс".

"Мы хотим, чтобы в наш парк приезжали туристы, которые хотят больше узнать о Карелии", – отметил гендиректор компании.

В ближайших планах парка открытие на территории хаски-центра, площадки для лошадей, увеличение количества точек питания, создание зоны для знакомства с карельской кухней как с современной, так и с исторической, проведение новых фестивалей, организация зоны для активного отдыха.