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Новости. Общество
14:25, 21 Августа 2019
фото: Правительство Карелии

Ретропоезд довез до Рускеалы более 15 тысяч пассажиров

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Об этом сообщил генеральный директор управляющей парком компании "Колмас" Александр Артемьев.

"Запущенный в начале лета ретропоезд уже перевез более 15 тысяч пассажиров. Благодаря "Рускеальскому экспрессу" у нас значительно увеличилось число посетителей. С начала года мы уже приняли 307 тысяч человек, тогда как за весь прошлый год их было 315 тысяч. При этом в первый год работы в 2005 году число посетителей составило всего 4 тысячи", – сказал Артемьев.

Александр Артемьев добавил, что благодаря запуску поезда увеличилось число европейских туристов в парке этим летом. Сейчас, по его словам, иностранные туристы составляют 10-12% от всех посетителей парка, пишет "Интерфакс".

"Мы хотим, чтобы в наш парк приезжали туристы, которые хотят больше узнать о Карелии", – отметил гендиректор компании.

В ближайших планах парка открытие на территории хаски-центра, площадки для лошадей, увеличение количества точек питания, создание зоны для знакомства с карельской кухней как с современной, так и с исторической, проведение новых фестивалей, организация зоны для активного отдыха.

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Комментарии

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карел
2019-08-21 14:51:13
Поезд из Сортавалы через Суоярви в Петрозаводск бы запустили , как обещали . О людях бы подумали , раз автобусного движения особо нет .
Мизантроп
2019-08-21 14:42:08
Пару столыпинских вагонов прицепи - до 600 тысяч турпоток возрастет. Не благодари, кстати.
однозначно
2019-08-21 14:39:20
Интересно, в какую топку кочегар Артурчик лопатой уголь подкидывал, если тамошний паровоз уже давно на мазуте работает . Ох уж эти вконтактиши.
Гость
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